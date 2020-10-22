Hayrabolu'da doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor
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Hayrabolu'da doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor

22.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:58
Hayrabolu'da doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İlyas Mahallesi'nde devam eden doğal gaz çalışmalarını inceleyen, Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'ya doğal gazın kazandırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğal gaz depolama platformu inşaat çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ifade eden İnan, "Hisar Mahallesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, İlyas Mahallesi'nde ikinci etap çalışmaları başladı. Yakın zamanda Hisar Mahallemiz'de doğal gaz kullanılmaya başlanacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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