Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Hayrabolu ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfekte ve hijyen çalışmaları yürütülüyor.

Hayrabolu ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfekte ve hijyen çalışmaları yürütülüyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbir amacıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

İlçede dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini belirten İnan, "Görevli arkadaşlarımız ilçedeki vaka artışını önlemek için yürütülen çalışma kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz Semiramis Pekkan
Spor Diego Can Bartu Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:43:08. #1.15#
title