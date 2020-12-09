Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
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Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

09.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:40
Hayrabolu'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdükleri çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

İlçede koronavirüse karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini belirten İnan, "Görevli arkadaşlarımız kamu kurumları, sağlık kuruluşları, camiler, sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." dedi.

İnan, ekiplerin vatandaşları tedbirler konusunda da bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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