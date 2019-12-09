Hayrabolu'da çukurda mahsur kalan köpekler belediye ekiplerince kurtarıldı
Hayrabolu ilçesinde çukurda mahsur kalan anne köpek ve yedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Hayrabolu ilçesinde çukurda mahsur kalan anne köpek ve yedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlyas Mahallesi'nde bir çukurdan köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu belediyeye bildirdi.
Anne köpek ve yedi yavrusu, iş makinesi yardımıyla, Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekiplerince bulunduğu çukurdan çıkarıldı.
Mahalle sakinleri, anne ve yavru köpekleri kurtaran ekiplere teşekkür etti.