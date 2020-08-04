Hayrabolu'da çıkan bir yangında 3 bin saman balyası yandı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde, Zeynel Yücel ve Ali Olgun'a ait saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri ve Hayrabolu Belediyesine ait iş makinalarının yardımıyla yangın söndürüldü.

Yangında 3 bin saman balyası zarar gördü.

Kaynak: AA