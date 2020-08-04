Hayrabolu'da çıkan bir yangında 3 bin saman balyası yandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
04.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:54
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde, Zeynel Yücel ve Ali Olgun'a ait saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri ve Hayrabolu Belediyesine ait iş makinalarının yardımıyla yangın söndürüldü.
Yangında 3 bin saman balyası zarar gördü.
Kaynak: AA