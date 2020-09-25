Hayrabolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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Hayrabolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

25.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:00
Hayrabolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Ataköy ve Aydınlar mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar da zarar gördü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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