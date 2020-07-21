Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşaatı başladı Hayrabolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak canlı hayvan pazarı inşaatına başlandı.

Hayrabolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak canlı hayvan pazarı inşaatına başlandı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını belirten İnan, Tekirdağ yolunda yaklaşık bin 400 metrekare alana planladıkları kapalı hayvan pazarı inşaatında ilk kazmayı vurduklarını kaydetti.

Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İnan, "Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. İlçemizde modern bir kapalı hayvan pazarını hizmete sunacağız." dedi.

Kaynak: AA