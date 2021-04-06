Hayrabolu'da camiler ramazana hazırlanıyor
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Hayrabolu'da camiler ramazana hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'da camiler ramazana hazırlanıyor

Hayrabolu ilçesinde, ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Hayrabolu ilçesinde, ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan tüm camileri ramazan ayına hazır hale getirdiklerini söyledi.

"11 ayın sultanı" olan ramazana sayılı günler kaldığını ifade eden İnan, "Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mümin kardeşlerimizin gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için camilerimizde profesyonel bir ekiplerimizle temizlik çalışması yapıyoruz. Ramazan ayının bereketli geçmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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