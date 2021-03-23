Hayrabolu'da camiler ramazana hazırlanıyor
23.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09
Hayrabolu ilçesinde, ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Hayrabolu ilçesinde, ramazan ayının yaklaşmasıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçedeki camilerde halıların temizlendiğini belirtti.
Temizlik çalışmalarının, camilerde cemaatin bulunmadığı saatlerde yapıldığını ifade eden İnan, "Temizlik çalışmalarını özel halı yıkama makineleriyle gerçekleştiriyoruz. Tüm iç mekanları vakumlu elektrik süpürgeleriyle süpürüp, yıkama yaparak, hijyenik hale getiriyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara