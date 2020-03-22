Hayrabolu'da çam kese böceğine karşı mücadele
Hayrabolu Belediyesi, çam ağaçlarını tehdit eden, halk arasında "tırtıl" olarak bilinen "Çam kese böceği" zararlısıyla mücadele başlattı.
22.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:58
Hayrabolu Belediyesi, çam ağaçlarını tehdit eden, halk arasında "tırtıl" olarak bilinen "Çam kese böceği" zararlısıyla mücadele başlattı.
Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan mesire alanında ilaçlama çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine çam kese böceklerinin çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, bu doğrultuda doğal mücadele çalışması başlattıklarını belirtti.
Kaynak: AA