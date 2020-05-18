Hayrabolu'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
18.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:14
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Caddesi'nde durdurduğu şüpheli araçta arama yaptı.
Aramada, satışa hazır 54 fişek halinde 68,41 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA