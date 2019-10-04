Hayrabolu'da ayakkabı boyacılarına kapalı kabin

04.10.2019 11:10

Hayrabolu Belediyesi, kentteki ayakkabı boyacıları için kapalı kabinler yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski pazar yeri, Alpullu ve Tekirdağ caddelerinde ayakkabı boyacılığı yapan esnafın özellikle kış aylarında zorluk çekmemeleri için kapalı kabin yaptırıldı.

Kabinler, belediye ekiplerince ayakkabı boyacılarına teslim edildi.



Ayakkabı boyacıları, sağlanan imkan dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA