Hayrabolu'da AK Partili gençler engelli vatandaşın evini boyadı
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Hayrabolu'da AK Partili gençler engelli vatandaşın evini boyadı

Hayrabolu'da AK Partili gençler engelli vatandaşın evini boyadı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

AK Parti Hayrabolu İlçe Gençlik Kolları, engelli bir vatandaşın evini boyadı.

AK Parti Hayrabolu İlçe Gençlik Kolları, engelli bir vatandaşın evini boyadı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cengiz Çakmaz, yaptığı açıklamada, zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kahya Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaşın evini boyadıklarını ifade eden Çakmaz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla birlikte evin boyasını yaptık. Amacımız zor durumda olan ailelerimize yardım etmek. Kendi imkanlarımız ile kısa sürede evin boyama işlemini gerçekleştirdik. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Hayrabolu'da AK Partili gençler engelli vatandaşın evini boyadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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