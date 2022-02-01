Hayrabolu'da 659 vatandaşa yardım yapıldı
AA, Sedat Kara - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 659 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 659 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ocak ayında 659 ihtiyaç sahibine, 87 bin 500 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların sağlık, eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
AA / Sedat Kara - Güncel