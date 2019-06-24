Hayrabolu'da 25 dönümlük ekili alan kül oldu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kutlugün mahallesinde bulunan 25 dönümlük buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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