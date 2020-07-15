Hayrabolu'da "15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi" açıldı Hayrabolu ilçesinde Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı "15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi" açıldı.

Hayrabolu ilçesinde Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı "15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hükümet Konağı bahçesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergiyi, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Şener Kopal, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, İlçe Jandarma Bölük Komutan Yüzbaşı Ahmet Alakoç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Ertuğ, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar gezdi.

Kaynak: AA