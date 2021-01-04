Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı 19 Ocak'ta açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı 19 Ocak'ta açılacak

04.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:34
Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı 19 Ocak'ta açılacak

Hayrabolu ilçesinde inşa edilen "Canlı Hayvan Pazarı" 19 Ocak'ta hizmete girecek.

Hayrabolu ilçesinde inşa edilen "Canlı Hayvan Pazarı" 19 Ocak'ta hizmete girecek.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle, ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının Tekirdağ yolu üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare kullanabilir alana sahip olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip ilçemizde bu pazarın olmaması ciddi bir sıkıntıydı. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. Kapalı hayvan pazarını 19 Ocak 2021'de hizmete sunacağız. Salı günleri pazarımız hizmet verecek. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Donald Trump Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Mesut Bakkal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı 19 Ocak'ta açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:39:15. #1.14#
title