Hayrabolu Belediyesinden tekvandoculara malzeme desteği

17.10.2019 15:28

Hayrabolu Belediyesince, ilçedeki tekvando kursuna malzeme yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekvando kursuna malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.



Hayrabolu Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden İnan, "Tekvando kursuna 15 raket ellik ve 10 yüz koruma kask malzeme desteğinde bulunduk. Çocuklarımızın spor müsabakalarında aldıkları başarılar bizleri gururlandırıyor. Bizler de onlara her zaman destek veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Tekvando Antrenörü Özkan Akkaya da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İnan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA