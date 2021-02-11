Hayrabolu Belediyesinden 200 sağlık çalışanına bardak hediyesi
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Hayrabolu Belediyesinden 200 sağlık çalışanına bardak hediyesi

11.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:14
Hayrabolu Belediyesinden 200 sağlık çalışanına bardak hediyesi

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "İyi ki varsınız, minnettarız" yazılı bardakları, sağlık çalışanlarına hediye etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "İyi ki varsınız, minnettarız" yazılı bardakları, sağlık çalışanlarına hediye etti.

İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını gezerek, yaklaşık 200 sağlık çalışanına bardak verdi.

İnan, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının elinden geldiğince gayret ettiğini ve olağanüstü bir mücadele verdiklerini ifade eden İnan, "Kovid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren büyük bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Pandemi ile mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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