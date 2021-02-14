Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Hayrabolu Belediyesi etkili olan kar yağışının doğayı beyaza bürümesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla insanların sokağa çıkıp yem bırakamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Hayrabolu Belediyesi etkili olan kar yağışının doğayı beyaza bürümesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla insanların sokağa çıkıp yem bırakamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine ilçede etkili kar yağışıyla birlikte, beslenme imkanları azalan sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Ekiplerin ilçe genelindeki besleme ve belirlenen noktalara mama bıraktıklarını ifade eden İnan, "Hayrabolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokaktaki canlar yalnız değil."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara