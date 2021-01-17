Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

17.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:34
Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, kışın gelmesiyle beslenme imkanları azalan sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Ekiplerin ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını anlatan İnan, "Sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokaktaki canlar yalnız değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 15:37:56. #1.15#
title