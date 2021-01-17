Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, kışın gelmesiyle beslenme imkanları azalan sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Ekiplerin ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını anlatan İnan, "Sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokaktaki canlar yalnız değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara