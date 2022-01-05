Hayrabolu Belediyesi organik atıkları gübreye dönüştürüyor - Haberler
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Hayrabolu Belediyesi organik atıkları gübreye dönüştürüyor

Hayrabolu Belediyesi organik atıkları gübreye dönüştürüyor
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik atıkları gübreye dönüştürerek park ve bahçeler biriminde kullanıyor.

Hayrabolu Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik atıkları gübreye dönüştürerek park ve bahçeler biriminde kullanıyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında pek çok uygulama başlattıklarını söyledi.

Bunlardan birinin de organik atıkların gübreye dönüştürülmesi uygulaması olduğunu ifade eden İnan şöyle konuştu:

"Bakanlık destekleriyle kompost makinesi hibe aldık. İlçemizin çeşitli noktalarına bıraktığımız organik atık kutlarını bırakılan çay, sebze gibi organik atıkları makinemizde ayrıştırıp doğal organik gübre haline getiriyoruz. Bunları da belediyemiz Park ve Bahçeler Birimi bünyesinde kullanıyoruz."

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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