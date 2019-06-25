Hayrabolu Belediyesi'nden "Terazi kontrol noktası" uygulaması

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarında "Terazi Kontrol Noktaları" kurdu.

İlçede salı günü kurulan semt pazarında bulunan Hayrabolu Belediyesi Zabıta İrtibat Büroları önünde oluşturulan noktalarda, vatandaşların aldığı ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol ediliyor.

Satın alınan ürün belirtilen miktardan az çıkarsa o ürünü satan esnaf hakkında yasal işlem yapılıyor.

Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamayla vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün tüm ekipleri, kurulan kapalı pazar yerinde görevde olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Vatandaşlarımız her türlü öneri ve şikayetlerini bulundukları pazar yerindeki zabıta irtibat bürolarına gelerek bildirebilirler." dedi.

Kaynak: AA