Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Hayrabolu Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede etkili olması beklenen kar yağışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede etkili olması beklenen kar yağışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele için 8 iş makinesi, 20 personel ve diğer araçların hazır bekletildiğini söyledi.

Belediye personeliyle karla mücadeleye hazır olduklarını belirten İnan, "Kardan dolayı yaşanacak olumsuzlukları halkımızın rahat şekilde atlatması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İnan, sürücülerin kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını da istedi.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

Osman İnan, Hayrabolu, kar, Güncel, Haber

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