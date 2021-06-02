Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İnan ve Kurt Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kurt"Tan Ziyaret 09-03-2021
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Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İnan ve Kurt Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kurt"Tan Ziyaret 09-03-2021

Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İnan ve Kurt Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kurt'Tan Ziyaret 09-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İNAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İNAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Kurt Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal KURT da bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Dr. Osman İNAN, Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör ŞAHİN, "Görevim boyunca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ve bölgemizin daha da iyi olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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Hayrabolu Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman İnan ve Kurt Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kurt"Tan Ziyaret 09-03-2021 - Haberler
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