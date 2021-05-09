Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan şehit annelerini ziyaret etti
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Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan şehit annelerini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan şehit annelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan İnan, ziyarette, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını belirten İnan, "Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Sizlere kapımız her zaman açık. Şehit ailelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek onları hiç yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum." dedi.

İnan, ziyaret ettiği şehit annelerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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