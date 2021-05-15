Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, şehit ailelerini ziyaret etti
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Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, şehit ailelerini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, şehit ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu toprakların şehitler sayesinde vatan olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan İnan, "Şehitlerimizin aileleri en değerli emanetlerimizdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hakları ödenmez. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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