Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

17.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:20
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunları konuştu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunları konuştu.

Hayrabolu Belediyesi Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İnan, ilçedeki tüm mahallelerin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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