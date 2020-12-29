Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

29.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:56
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnan, makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Belediye Başkanı İnan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları seçti.

Fotoğraflarını beğendiğini belirten İnan, "AA'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Burada fotoğrafı bulunan tüm arkadaşları tebrik ediyorum."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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