Hayra Vesile Derneği, Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı Dünyanın 15 ülke ve 45 bölgesinde yardım faaliyetleri yürüten Hayra Vesile Derneği, bu yıl da Kurban Bayramında yapacağı kurban kesim ve dağıtım çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Dünyanın 15 ülke ve 45 bölgesinde yardım faaliyetleri yürüten Hayra Vesile Derneği, bu yıl da Kurban Bayramında yapacağı kurban kesim ve dağıtım çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi ve 2020 yılı içinde meydana gelen birçok doğal afet sebebi ile büyük bir kıtlık yaşayan Batı Afrika için Kurban Bayramının, bu yıl ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Açlıkla mücadele etmek zorunda olan 15 milyon Batı Afrika yerlisinin, Kurban Bayramında Türkiye'den gelecek yardımları umut ve heyecan ile beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayra Vesile Derneği yapmakta olduğu ve yıl boyunca da yapmaya devam edeceği yardım çalışmaları ile bu sene Kenya'da 50 bin ihtiyaç sahibi, yetim, dul ve yaşlı Müslüman'a ulaşmayı hedefliyor. Şeffaflığın çok önemli olduğu kurban ibadetinde, kesim görüntülerinin bağışçılar ile paylaşılmasına büyük önem gösteriliyor."

"Umut ve hasretle yolumuzu bekleyen Müslümanlara yardımlarımızı götürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayra Vesile Derneği gönüllülerinden Avukat Beyza Öztürk, meydana gelen felaketlerden etkilenen Müslümanların maddi ve manevi yaralarının kapanması adına derneğin yaptığı çalışmaların bir nebzede olsa merhem olduğunu aktardı.

Öztürk, yürütülen kurban faaliyetlerine değinerek, "Hayra Vesile Derneği olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de umut ve hasretle yolumuzu bekleyen Müslümanlara yardımlarımızı götürüyoruz. Kurbanlarımızı İslami usullere uygun kesiyor ve kurban etlerini ihtiyacın en yoğun olduğu bölgelerde dağıtıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde şeffaflık bizler için en önemli prensip. Bu sebeple kesilen kurbanların videolarını çekiyor ve bunu bağışçılarımız ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA