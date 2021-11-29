HAYMANA SIRÇASARAY BARAJI SULAMASINDA 8 BİN DEKAR ALAN TAMAMLANDI

ANKARA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Ankara ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Haymana İlçesinde inşaat çalışmaları devam eden Sırçasaray Barajı Sulamasında 8 bin dekar alanda çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamının bitirilmesi ile 19 bin 450 dekar tarım alanı sulanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine 30. 000. 000 TL/Yıl net gelir artışı sağlanacak. Projede şu ana kadar %71 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 307 kilometrelik sulama hattında Proje kapsamında 36. 253, 81 m PE100 boru ile 4. 505 m CTP borunun döşenmesi tamamlanmış olup, geri kalan PE100 boruların döşenmesi devam etmektedir.

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