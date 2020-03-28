Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
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Haymana, Ankara

Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Ankara'nın Hayman ilçesinde korona virüs tedbir çalışmalarına devam edildi.

28.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:45
Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Hayman ilçesinde korona virüs tedbir çalışmalarına devam edildi. İlçede pazar yeri dezenfekte edildi.

Haymana'da Cuma günleri kurulan pazar dolayısıyla ilçeye bağlı köylerden gelen vatandaşlar için önlemler artırıldı. Ankara Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri sokak ve caddeleri yıkadı. Belediye ekipleri ilçe girişlerinde araçları dezenfekte ederken sağlık görevlileri yolcuların ateşlerini ölçtü. Pazar yeri de dezenfekte edilerek esnaf ve vatandaşlara korona virüs konusunda bilgilendirme yapıldı.

Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İHA

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Haymana'da korona virüs tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

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