Çok sayıda küçükbaş hayvan, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu
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Çok sayıda küçükbaş hayvan, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu

Ankara'da birkaç farklı kişiye ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu.

11.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:54

Ankara'nın Haymana ilçesinde ağıla konulan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Haymana'nın Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birkaç farklı kişiye ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü dün akşam ağıla konuldu.

SABAH ACI TABLOYLA KARŞILAŞTILAR

Hayvan sahipleri sabah baktıklarında yüzlerce hayvanın telef olduğunu fark etti. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan dolayı telef olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Çok sayıda küçükbaş hayvan, kapatıldıkları ağılda havasızlıktan telef oldu

Kaynak: İHA

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