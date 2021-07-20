Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu Ankara'nın Haymana ilçesinde boş arazide çıkan yangında 5 bin balya saman yanarak kül oldu.

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde boş arazide çıkan yangında 5 bin balya saman yanarak kül oldu.

Yangın Ankara'nın Haymana İlçesi Alahacılı Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alacahacılı Mahallesinde vatandaşlar tarafından hazırlanmış saman balyaları henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etmekte zorlanırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 bin balya saman kül olurken vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise yangında mağdur olan kişilere yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı