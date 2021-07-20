Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu Ankara'nın Haymana ilçesinde boş arazide çıkan yangında 5 bin balya saman yanarak kül oldu.

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde boş arazide çıkan yangında 5 bin balya saman yanarak kül oldu.

Yangın Ankara'nın Haymana İlçesi Alahacılı Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alacahacılı Mahallesinde vatandaşlar tarafından hazırlanmış saman balyaları henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etmekte zorlanırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 bin balya saman kül olurken vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise yangında mağdur olan kişilere yardımcı olacağını söyledi.

Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu
Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu
Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu
Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı

Milyon dolarlık yat küle döndü, zarar çok büyük
Milyon dolarlık yat küle döndü, zarar çok büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haymana'da 5 bin balya saman yanarak kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 22:39:43. #1.16#

title