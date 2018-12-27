Haylaz Kedi Önce İş Makinesine Sonra Otomobilin Motoruna Sıkıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıkıştığı iş makinesinden kurtarılan kedi, tedavi edilirken bu kez ise bir otomobilin motoruna girdi. Yaklaşık bir saat süren çaba sonucunda otomobilin motorundan çıkarılan kedinin tedavisi güçlükle yapıldı.

Edilinen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde bir iş makinesine sıkışan haylaz kedi, vatandaşların çabası ile kurtarılarak yardımsever vatandaşlar tarafından tedavi edilmeye başlandı. Tandır Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye dükkanında yarası tedavi edilmek istenen kedi, hayvansever Fatma ve Mustafa Güngör çiftinin elinden kaçarak park halindeki bir otomobilin motoruna girdi. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği kurtarma çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. İbrahim Göğebakan isimli vatandaşın çabası ile kedi, sıkıştığı otomobilin motorundan çıkarıldı. Kedinin yarım kalan tedavisi hayvansever çift tarafından tamamlanarak, süt verildi.

Kediyi tedavi eden Mustafa Güngör, "Bir iş makinesine sıkışarak yaralanan kediyi bize getirdiler. Onu da tedavi edelim derken elimizden kaçırdık. Aracın motor kısmına girdi. Uzun uğraşlar sonunda çıkartamayınca lastikçi İbrahim Göğebakan'ı çağırdık. Göğebakan'ın bu konuda deneyim sahibi olduğunu biliyorduk. Allah razı olsun kediyi çıkarttı" diye konuştu.

Kediyi kurtaran İbrahim Gögebakan, şu ana kadar 3-4 kediyi araçlardan kurtardığını belirterek, "Hayvanseverler, bir yerlere sıkışan kedi gördüğünde yardım ediyor ama başarılı olamayınca beni arıyor yardım istiyorlar. Ben de hayvanları sevmem nedeniyle koşa koşa yardıma gidiyorum. Hiç bir maddi beklentim de olmuyor. Her şey para demek değil. Bu hayvanlar da can taşıyor, Allah rızası için yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA