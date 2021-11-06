BODRUM, MUĞLA (İHA) - Haylayan köpeğe sinirlenip dehşet saçtı: Tüfekle sahile indi, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen bir şahıs evindeki tüfeği alarak sahile inip adeta dehşet saçtı. Öfkeli adam kendisine havlayan köpeğe ateş etmek isterken bu sırada sahildeki bir kafede oturmakta olan 3 kadını da yaraladı. Olayda köpek ile birlikte yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ortakent - Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E. isimli şahıs köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü. Köpeği arayan Mustafa E. Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadı da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yere yığılırken yaralanan kadınlar ise Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde yakalandı

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.