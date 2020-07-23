HAYKONFED Başkanı Çıtırık: Hayvana gelen şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir
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HAYKONFED Başkanı Çıtırık: Hayvana gelen şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesinde gördüğü 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından, yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savunucuları tepki gösterdi.

HAYKONFED Başkanı Çıtırık: Hayvana gelen şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir
23.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:14

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesinde gördüğü 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından, yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savunucuları tepki gösterdi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, "Bu olay hayvana şiddetle insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine bahçeye çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken, saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakaladı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Aydoğan'ı gözaltına aldı. Yoldan geçerken gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi'yi 2'nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında Goldi'yi kanlar içinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. İkinci kez yakalanan saldırgan sorgusunun ardından tekrar serbest bırakıldı.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİGoldi'nin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savunucuları tepki gösterdi. Her gün çok sayıda hayvanın insanlar tarafından vahşice öldürüldüğünü dile getiren HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, konuyla ilgili şunları söyledi:  

"Hayvana şiddet uygulayan kişilerin yaptığı bu saldırı, insana da şiddet gösterebileceğinin kanıtıdır. Samandağ'da yaşanan olayda saldırgan hemen gözetim altına alınmalı, sadece bu kişi değil ailesi de incelenmeli. Çünkü bu kişi şiddet eğilimi göstermiştir, takip edilmesi gerekir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ve tüm siyasi partilerin üzerinde anlaştığı bir rapor hazırlandı, kanun tasarısı hazırlandı. Bu tasarı hemen meclisten geçirilmeli. Özetle, hayvana şiddet gösteren biri insana da şiddet gösterebilir. Tüm katillerin geçmişinde hayvana şiddet vardır. Bu olay, hayvana şiddetle insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir."


Kaynak: DHA

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