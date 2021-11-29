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Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

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Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

Fırtına Kuşadası'nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin'e de zor anlar yaşattı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Fırtına Kuşadası'nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin'e de zor anlar yaşattı. Gece yarısı bahçesindeki eşyaları taşıyan Cepkin, rüzgara karşı mücadele ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da önceki günden bu yana devam eden fırtına, bugün etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir'de deniz taştı, Bursa da ise binlerce ağaç devrildi. Kuşadası'nda yaşayan Hayko Cepkin ise gece zor anlar yaşadı.

Sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı bahçe mobilyaları devrilen Hayko Cepkin, eşyaları tek tek eve taşıdı. Rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan Cepkin, o anların güvenlik kamera görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Cepkin, paylaşımına da "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor" notunu yazdı.

(İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı

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