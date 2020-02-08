Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
Haberler » Magazin » Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu - Magazin

Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan Hayko Cepkin, sıra dışı sahne performansı ve şarkılarına getirdiği yorum ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

08.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:52
Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

'da sahneye çıkan Hayko Cepkin, sıra dışı sahne performansı ve şarkılarına getirdiği yorum ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzik dünyasında özel bir kitle yakalayan Hayko Cepkin, Bursa'da sevenleriyle buluştu. Mekanı dolduran yaklaşık bin 200 dinleyicisini özel bir şov gösterisi ile selamlayan Hayko Cepkin, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Hayko Cepkin, konserinin son bölümünde ise lazerli kıyafetiyle performansını renklendirdi. Bursalılar da konser boyunca Hayko Cepkin'in şarkılarına eşlik etti.

Konserin sonunda Hayko Cepkin, hayranlarının isteği üzerine bir kez daha sahneye gelerek mekandaki coşkuyu artırdı.

Dinleyicileriyle samimi diyaloğuyla da dikkat çeken Hayko Cepkin, son olarak 'Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' diyerek Bursalılara teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler