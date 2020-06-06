Hayko Cepkin'den hayranı Çınar'a sürpriz moral ziyareti
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Hayko Cepkin'den hayranı Çınar'a sürpriz moral ziyareti

İZMİR'de, beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu.

Hayko Cepkin'den hayranı Çınar'a sürpriz moral ziyareti
06.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:36

İZMİR'de, beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu. Çınar'ın büyük bir Hayko Cepkin hayranı olduğunu öğrenen Haluk Levent, ikiliyi buluşturdu. Levent, iyileştikten sonra bir daha bir araya gelip Çınar'a şarkı söyleme sözü verdi. 

İzmir'de beyninde tümör bulunan Çınar, 10 Haziran Çarşamba günü ameliyat edilecek. Şarkıcı Hayko Cepkin'e büyük hayranlık duyan minik Çınar, sanatçı Haluk Levent sayesinde hayaline kavuştu. Hayko Cepkin, Levent aracılığıyla minik hayranının evinde ziyaret ederek ona büyük bir mutluluk yaşattı. Ünlü şarkıcı, görüşme sonrası Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti: "Çınar'dan söz aldık, tedavisi bitince çiftlikteki köpeklerimizi ve eşeğimiz Midas'ı görmeye gelecek. Vesile olduğunuz için teşekkür ederiz."

Çınar'ın tedavisinin yalnızca birkaç hastanede yapılabildiğini söyleyen Haluk Levent, bunlardan birinin de İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uğur Türe'nin gerçekleştireceği ameliyat için bir maliyet gerektiğini dile getiren Levent, Çınar'ın iyileşmesi için bir kampanya başlatıldığını anlattı. Levent, "Bir miktar bağış toplandı ve Çınar 9 Haziran Salı günü hastaneye yatırılıp çarşamba günü saat 08.00'de ameliyat olacak. Böyle durumlarda moral çok çok önemli. Duyduk ki Çınar her ne kadar Haluk abisini seviyorsa de bir Hayko Cepkin fanı. Onun hayranı ve onu görmek istiyordu. Sürpriz yapalım dedik ve Hayko Cepkin'i aradım, konuyu ilettim. Benden ailenin numarasını istedi. Ben de görüntülü olarak konuşmasını beklerken evine kadar gitmiş. Sohbet edip fotoğraf çekilmişler" dedi.

Çınar'ın iyileşeceğini söyleyen Levent, ona bir söz daha verdiğini hatırlatarak, "Ben onu alıp Hayko'nun olduğu çiftliğine götüreceğim. Orada ona şarkılar söyleyeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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