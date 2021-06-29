Hayki - Mantra şarkı sözleri! 'Mantra' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Hayki'nin yeni şarkısı Mantra, Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 50 bin izlenme izlenme ve 5 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Mantra şarkı sözleri sizlerle...
Hayki - Mantra sözleri nedir? Mantra şarkı sözleri nelerdir?
HAYKİ - MANTRA SÖZLERİ
Soğuk kalbim artık/ acı çekip bağırdım
Ben büyümedim anam ah insanlar ufaldı
Param varsa aldım borcum yok hiç rahatım
Rakiplerim rahatsız hiç durmuyo ki ağzım
Gün ışıdığında kalk çalış çalış bin defa
Bana senin olan her şey için savaş dedi pac!
Kesin vaaz kesin laf!
Bitmediniz gelin daha
Bi imza bi zindan hükümlü bir hükümdar Hayk
Yüküm ağır lan evim dosya dava
Açık bende farlar, gündüz bile valla
Yine kira kontrat!
meditasyon mantra!
Silah bıçak bomba
Düşünceler bomb*k..
Çevrem – pislik İşler – riskli Topla – istif Yardım – destek
Önce – koli – sırtla - gezdir
Şimdi Kolye- Balya – deste
Kardeşlerim var tüm işlerim rast
Misafirler taş ..
Paparazzi flaş
Sipariş xlarge bi garip işler
Bende tükenmez iştah ,
senle didişmem.
düşme dalından ezer zalımlar
her şey darmadağın olur ben toparlarım lan
katil benim benim kral ölüm parmaklarımda
katil benim benim kral ölüm parmaklarımda
noldu yakalandınız ?
ister bağır ister kız!
Bize küfret bize kız
G**ler ayarlamış çalacağı minareye kılıf
Bi bi bi dakika durun bura sanki fırın
Her her yer neden flu herkes neden gri ?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı 50 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Hayki
Müzik: Hayki
Produced by GOKO!
Yönetmen: Can Özev