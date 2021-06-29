Hayki - Mantra şarkı sözleri! 'Mantra' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Hayki - Mantra şarkı sözleri! 'Mantra' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Hayki - Mantra şarkı sözleri! 'Mantra' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Hayki'nin yeni şarkısı Mantra, Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 50 bin izlenme izlenme ve 5 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Mantra şarkı sözleri sizlerle...

Hayki - Mantra sözleri nedir? Mantra şarkı sözleri nelerdir?

HAYKİ - MANTRA SÖZLERİ

Soğuk kalbim artık/ acı çekip bağırdım

Ben büyümedim anam ah insanlar ufaldı

Param varsa aldım borcum yok hiç rahatım

Rakiplerim rahatsız hiç durmuyo ki ağzım

Gün ışıdığında kalk çalış çalış bin defa

Bana senin olan her şey için savaş dedi pac!

Kesin vaaz kesin laf!

Bitmediniz gelin daha

Bi imza bi zindan hükümlü bir hükümdar Hayk

Yüküm ağır lan evim dosya dava

Açık bende farlar, gündüz bile valla

Yine kira kontrat!

meditasyon mantra!

Silah bıçak bomba

Düşünceler bomb*k..

Çevrem – pislik İşler – riskli Topla – istif Yardım – destek

Önce – koli – sırtla - gezdir

Şimdi Kolye- Balya – deste

Kardeşlerim var tüm işlerim rast

Misafirler taş ..

Paparazzi flaş

Sipariş xlarge bi garip işler

Bende tükenmez iştah ,

senle didişmem.

düşme dalından ezer zalımlar

her şey darmadağın olur ben toparlarım lan

katil benim benim kral ölüm parmaklarımda

katil benim benim kral ölüm parmaklarımda

noldu yakalandınız ?

ister bağır ister kız!

Bize küfret bize kız

G**ler ayarlamış çalacağı minareye kılıf

Bi bi bi dakika durun bura sanki fırın

Her her yer neden flu herkes neden gri ?

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı 50 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Hayki

Müzik: Hayki

Produced by GOKO!

Yönetmen: Can Özev

Haber Yorumları
500
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