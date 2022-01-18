Hayırsızada'da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayırsızada'da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı

Hayırsızada'da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Hayırsız Ada mevki'inde karaya oturan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir tekne, can kurtarma botu ile çekilerek karaya yanaştırıldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Hayırsız Ada mevki'inde karaya oturan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir tekne, can kurtarma botu ile çekilerek karaya yanaştırıldı.

Hayırsızada mevki'inde karaya oturan bir teknede bulunan iki kişi teknede mahsur kaldı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Karaya oturan tekne, bot ile müdahale edilerek karaya çekildi. Teknenin Marmara Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırılmasıyla teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. - İSTANBUL

Son dakika! Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı

Son dakika! Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı

 Yurt sahibinden kendisini dolandıran müdüre akılalmaz işkence! Ellerini bağlayıp sıcak ağda yapmış

Yurt sahibinden kendisini dolandıran müdüre akılalmaz işkence! Ellerini bağlayıp sıcak ağda yapmış

 Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title