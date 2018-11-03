Hayırsız Evlat, Sigara Almıyor Diye Annesinin Kolunu Kırdı, Babasını Yaraladı
Samsun'da, kendisine sigara almadığı gerekçesiyle annesinin kolunu kıran ve babasını döven hayırsız evlat gözaltına alındı.
Samsun'da kendisine sigara almadığı gerekçesiyle anne ve babasını darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
SİGARA ALMIYOR DİYE ANNE VE BABASI İLE TARTIŞTI
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Hava K. ve babası ile tartıştı.
ANNESİNİN KOLUNU KIRDI, BABASINI YARALADI
Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.
ANNE-BABA TEDAVİ GÖRÜYOR
Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi.