Hayırsız Evlat, Sigara Almıyor Diye Annesinin Kolunu Kırdı, Babasını Yaraladı

Samsun'da kendisine sigara almadığı gerekçesiyle anne ve babasını darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

SİGARA ALMIYOR DİYE ANNE VE BABASI İLE TARTIŞTI

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Hava K. ve babası ile tartıştı.

ANNESİNİN KOLUNU KIRDI, BABASINI YARALADI

Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.

ANNE-BABA TEDAVİ GÖRÜYOR

Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi.