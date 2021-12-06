Hayırseverlerin Eğitime Desteği Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Vali Ersin Yazıcı, hayırsever firma Kirman-Arycanda Otelcilik adına Mehmet Ali Tunç ile Okul Protokolü İmzaladı. Protokolde konuşan Vali Yazıcı, gönlü güzel hayırseverlerin eğitime desteğinin tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yaptı.

Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayırsever Mehmet Ali Tunç ve ailesi katıldı. Manavgat ilçesi, Sorgun Mahallesi'nde yapılacak olan 24 derslikli ilkokula, hayırsever Mehmet Ali Tunç'un vefat eden kardeşi Ramazan Tunç'un adının verileceği belirtildi.

Hayırseverlerimiz Başımızın Tacı

Ramazan Tunç İlkokulu'nun eylül ayına kadar yetiştirilmesinin sözünü alan Vali Yazıcı; "Tüm hayırseverlerimiz bizim başımızın tacı, devletimiz yapıyor ama biz özellikle eğitim, sağlık ve dini tesis alanlarında hayırseverlerimizin katkısından dolayı ayrıca mutlu oluyoruz. Bu güzel hayrı Allah size nasip etmiş, sizde çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Orada okuyacak çocuklarımız başta Ramazan Tunç olmak üzere sizlere bir hayır duası ve teşekkürde bulunması hem bu dünya hem de diğer dünya için büyük bir kazanç. Gönlü güzel insanlar bu işleri düşünüp yapıyor. Allah sizden razı olsun ve sayınızı arttırsın. " dedi.

Çocuklarımıza ve Gençlerimize Yatırım, Geleceğimize Yatırımdır

Her şeyin merkezinde olan insanın eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Eğitim olmazsa olmazımız. Antalya'da göreve başladığımdan beri birçok protokol gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkı sunacağına inandığım bu protokollerin artarak devam edeceğinden hiç şüphem yok. Çünkü Antalya hayırseveri en bol şehir. Hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Okul Protokolü'nün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Mehmet Ali Tunç ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayırseverlerin Eğitime Desteği Tüm Hızıyla Devam Ediyor 01 Hayırseverlerin Eğitime Desteği Tüm Hızıyla Devam Ediyor 02 Hayırseverlerin Eğitime Desteği Tüm Hızıyla Devam Ediyor 03

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