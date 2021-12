Hayırseverlerin desteğiyle mahallelisini yalnız bırakmıyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mahalle halkını yalnız bırakmayan muhtar, kendisine hayırseverler tarafından getirilen malzemeleri sahiplerine ulaştırırken, "İhtiyaç sahiplerinin zor günlerinde yanlarında olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı bölgesinde bulunan Dede Mahallesi'nin muhtarı Ömer Saraçlar, uzun zamandır ihtiyaç sahibi mahallelisinin yardımına koşuyor. Ülkenin çeşitli illerinden ve Eskişehir'in birçok mahallesinden hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı malzemeleri mahallelisine dağıtan 41 yaşındaki muhtar, kış aylarında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Son olarak kendisine bir hayırsever tarafından ulaştırılan 15 çuval soğanı ve 60-70 parça eti ayrı ayrı paketleyen Saraçlar, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

"Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi olan herkese ulaştırmaya çalışıyoruz"

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan Dede Mahallesi'nin muhtarı olan Ömer Saraçlar, uzun zamandır kendisine getirilen yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi mahallelisine ulaştırdığını belirtiyor. Birçok hayırseverin kendisine getirdiği gıda ve diğer malzemeleri mahallelisine adaletli şekilde dağıtmak için çaba gösterdiğini belirten 41 yaşındaki Saraçlar, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırseverlerimizin getirmiş olduğu erzak, et ve nakit paraları ihtiyacı olan mahallelimize dağıtıyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi olan herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Her zaman gelen miktarlar değişiklik gösteriyor. Kimseyi kırmak ve eksik bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince adaletli şekilde herkese ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin zor günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine erzak, kira, tüp, kömür, doğalgaz gibi gereksinimlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kışa girerken bir hayırseverimiz 15 çuval soğan getirdi. Bir diğer hayırseverimiz yaklaşık 60-70 parça et getirdi. İki gündür dağıtıyoruz. Ayrıca kuru bakliyat ürünlerini de elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince dağıtıyoruz." - ESKİŞEHİR