Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri sahiplerine teslim ediliyor İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kaynak: AA