Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan "Vefa" kolileri sahiplerine teslim ediliyor
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
30.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:27
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Kaynak: AA