Hayırseverlerin desteğiyle çocuklara camiyi sevdirmek için çalışıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan müezzin Bekir Arslan, çocuklara camiyi sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için hayırseverlerin de desteğiyle haftanın 6 günü ikramlarda bulunuyor, çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki Hacı Murat Camisi'nin müezzini Arslan, mesaisinin önemli bölümünü, ilçedeki çocukların camiyle tanışması ve camide daha fazla zaman geçirmeleri için harcıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle cami bahçesine oyun parkı yaptıran Arslan, çocuklara, caminin yanındaki Şarkışla Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gönüllü aşçı tarafından hazırlanan döner, kebap, etli ekmek, sac tava, karpuz, mısır haşlaması, dondurma ve kahvaltı ikramında bulunuyor.

Arslan, ikramların ardından futbol, yakar top, saklambaç ve geleneksel oyunlarla eğlenen çocuklardan dileyenlere Kur'an-ı Kerim ve ahlak eğitimi de veriyor. Öğrenciler, camide devam eden Kuran kursuna da okullardaki ders saatlerine göre gruplar halinde katılıyor.

Döner tezgahında kesilen etleri kendi elleriyle paketleyerek çocuklara ikram eden müezzin Arslan, AA muhabirine, camiye günlük en az 80 çocuğun geldiğini, zaman zaman sayının 180'e kadar çıktığını söyledi.

Arslan, haftanın 6 günü hayırseverlerin desteğiyle ikramda bulunduklarını belirterek, "Çocuklarımıza ikramlarımızı sürdüreceğiz. Çocuklar sevinsin, camide büyüsün istiyoruz. Döner, kebap, dondurma, tatlı, karpuz, meyve, kahvaltı ikramlarımız devam ediyor. Pazar günü öğleden sonra da yaşlılarımıza ikramlarımız var." dedi.

Hayırseverlere ve adakta bulunanlara teşekkür eden Arslan, çocukların, günün önemli bir bölümünü camide geçirdiklerini kaydetti.

Öğrenciler etkinlikten memnun

Anafartalar İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Alperen Karakaya, camide çeşitli oyunlarla güzel zaman geçirdiklerini, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini anlattı.

Boş zamanlarında sürekli camiye geldiğini dile getiren 8. sınıf öğrencisi İlteriş Kaan Kılıç da "Pazar günü de hocamızla amcalarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Onunla hem paylaşmayı hem de yaşlılarımıza saygılı olmayı öğreniyorum." diye konuştu.

Arslan'ın kendileriyle oyun oynadığını ifade eden öğrencilerden Nevzat Özbölük, "Her geldiğimizde hocamız bize çok iyi ders anlatıyor ve iyi ilgileniyor." ifadesini kullandı.

Sanayi Cami imam hatibi Mustafa Pınar da Arslan'ın yaptığı çalışmalarla hem öğrencilerin hem de mahalle sakinlerinin takdirini kazandığını vurguladı.