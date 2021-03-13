Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor
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Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor

13.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:36
Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek yeni cami ve taziye evi için çalışmalar başladı.

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek yeni cami ve taziye evi için çalışmalar başladı. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehirimize kalıcı eserler üreterek, yeni bir cami ve taziye evini ilçemize kazandıracağız" dedi.  

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Mahallesi Onurkent kavşağında yapımına başlanan cami ve taziye evinin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, mübarek üç aylarda hayırseverlerin desteği ile yapımına vesile oldukları cami ve taziye evinin kısa süre içerisinde hizmete kazandırılacağını söyledi.

CAMİ VE TAZİYE EVİ AYNI ALANDA OLACAK

Yapımına başlanan yeni camide aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Camimizin hemen yanı başına taziye evimizi de yapıyoruz. Taziye evimiz 700 kişi kapasiteli olacak." dedi.

Yeni cami bünyesinde, Başakşehirlilerin otopark sorunu çekmemeleri için 40 araç kapasiteli otopark alanı yer alacak. Cami ve taziye evinin yanı sıra şadırvan ve imam evi de inşa edilecek.


Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor
Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor
Hayırseverlerin desteğiyle Başakşehir'e cami ve taziye evi yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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