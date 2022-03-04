Hayırseverlerin desteği ile yaptırılan cami ibadete açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Ashab-ı Kiram Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ashab-ı Kiram Camii Yaptırma Derneği tarafından hayırsever vatandaşların da desteği ile Varsaklar Mahallesi Karayolları arkasındaki yerinde yapımı tamamlanan caminin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Bahri Çam ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam caminin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından açılış törenine katılan ilçe protokolü, caminin yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşlar ve cami cemaati ile beraber okunan dualarla caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrası Ashab-ı Kiram Camiinde ilk Cuma namazı kılındı. - ADANA