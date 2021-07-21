Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı
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Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı

Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüler hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüler hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kızılay Kurban Bayramından ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kızılay Düzce Şubesi görevlileri ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere bayram ziyaretinde bulunarak dağıtımını gerçekleştirdi.

Ekipler çocukları da bayramda yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulundular. - DÜZCE

Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı
Hayırseverlerin bağışları yerine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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